Vijf vrienden die eerste Tour van Eddy Merckx gaan fietsen krijgen gelukwensen van Kannibaal

06 juni 2019

Volgende week woensdag starten regiogenoten Alain Peleman, Eric Moens, Thierry Debrier, Patrick Moens en Stéphane Vandamme aan hun ongetwijfeld grootste uitdaging ooit: exact vijftig jaar na de eerste Tourzege van Eddy Merckx leggen ze diezelfde Ronde van Frankrijk af. Niemand minder dan de Kannibaal zelf wenste de vijf afgelopen zondag veel succes.

De nodige kilometers hebben ze ondertussen in de benen, nu is het vooral hopen dat Alain Peleman uit Perk, Eric Moens uit Machelen, Thierry Debrier uit Zemst, Patrick Moens uit Machelen en Stéphane Vandamme uit Meise van blessures gespaard blijven zodat ze woensdag in Roubaix kunnen starten aan de Ronde van Frankrijk van 1969. In 22 ritten zullen ze 4.117 kilometer overbruggen. “We zullen dat trouwens niet alleen doen, want onderweg krijgen we de hulp van verschillende vrienden die enkele dagen meefietsen”, vertelt Alain Peleman. “Ook vonden we vijf chauffeurs die ons met een bestelwagen zullen volgen.”

Opvallend: zondag werden de vijf fietsers door Eddy Merckx zelf ontvangen. “Vrienden van mij waren onlangs met een goede vriend van de Kannibaal op vakantie in Mallorca, waar onze uitdaging ter sprake kwam”, vertelt Alain Peleman nog. “De vriend lichtte Merckx in en hij liet weten dat hij ons uitgebreid wil ontvangen indien we de Tour van ’69 volledig uitrijden. Maar vooraf wilde hij ons toch al even zien om ons geluk te wensen. Nu zijn we helemaal klaar om te vertrekken.”

Drie goede doelen

De opbrengst van het hele project gaat naar drie goede doelen: Kom op tegen Kanker, het Centrum ter preventie van zelfdoding en de Alzheimerliga Vlaanderen. Wie wil, kan centjes storten om zo toegang te krijgen tot de blog van de vijf fietsers. Meer info op https://www.copainsduvelo.be/.