Vierde editie Diegem Voor Het Goede Doel ten voordele van De Appeltuin RDK

01 oktober 2019

14u54 0 Machelen Op zaterdag 5 oktober vindt in het centrum van Diegem de vierde editie van Diegem Voor Het Goede Doel plaats. Dit jaar zamelt de organisatie geld in voor De Appeltuin, de recreatieafdeling van het kinderziekenhuis in het UZ Jette.

Op het programma staan onder meer een benefietloop, kinderanimatie, een fotozoektocht, een kinderfuif, een veiling waarbij onder meer een door de Rode Duivels gesigneerd shirt gewonnen kan worden en een afsluitende fuif. De organisatie mikt op zowat 9.000 euro. “Dat bedrag hebben we nodig voor de afwerking van de buitenspeeltuin (2.500 euro), de aankoop van nieuwe instrumenten voor de muziektherapie (1.250 euro) en de aankoop van een fiets waarmee de kinderen elektriciteit kunnen opwekken om hun smartphone of tablet op te laden (5.250 euro)”, zegt Nele Imbrechts, één van de drijvend krachten achter Diegem Voor Het Goede Doel. “Halen we wat meer op, dan is dat een extra appeltje voor de dorst voor de kinderen.”

De activiteiten vinden plaats in en rond de Gildezaal in Diegem.