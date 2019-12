Verzoeningsvergadering bij Canon maat voor niets: syndicale acties dreigen Robby Dierickx

13u19 0 Machelen Nog voor Kerstmis wordt er mogelijk gestaakt bij Canon Belgium in Diegem. De vakbonden dienden woensdag immers een stakingsaanzegging in nadat een nieuwe verzoeningsvergadering op niets uitdraaide. Bij Canon verdwenen dit jaar al zestig banen en momenteel staan er opnieuw zeventien op de helling.

Canon Belgium verkoopt en onderhoudt onder meer kopieermachines en printers. In ons land werken zowat 585 mensen voor het bedrijf. Maar er heerst al enige tijd sociale onrust. Die dreigt nog voor de kerstvakantie te escaleren, want het gemeenschappelijk vakbondsfront diende woensdag een stakingsaanzegging in. Die kwam er nadat een nieuwe verzoeningsvergadering eerder op de dag mislukte.

“Dit jaar werden al ongeveer zestig mensen aan de deur gezet en nu wil men er opnieuw zeventien kwijt”, zegt Jan Meeuwens van BBTK. “De firma bleef bij die ontslagen steeds onder de drempel voor de toepassing van de wet-Renault, waardoor de regelingen er ‘à la tête du client’ uitgedokterd worden. Als vakbond eisen we een kaderakkoord zodat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt.”

Fusie met Océ

Maar ook de gevolgen van de fusie tussen Canon en Océ in 2014 spelen vandaag nog een rol in de sociale onrust. “De personeelsleden zijn het kotsbeu dat ze samen moeten werken met collega’s van wie de verloning en vergoedingen danig verschillen met die van hun”, aldus nog Meeuwens. “De directie wil echter nog altijd niet ernstig werk maken van een gelijkschakeling van de statuten.”

De verzoeningsvergadering van woensdag bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid draaide op niets uit, waarna de werknemers tijdens een personeelsvergadering met een overgrote meerderheid beslisten om een stakingsaanzegging in te dienen. “We hopen dat er de komende weken een akkoord bereikt kan worden. Lukt dat niet, dan volgen er ongetwijfeld acties”, besluit de vakbondssecretaris. Na de vorige personeelsvergadering op 27 november was er al een korte werkonderbreking.