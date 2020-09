Vandaag al zeker drie Makro-winkels dicht uit protest tegen besparingsplan Robby Dierickx

04 september 2020

08u50 2 Machelen Ook vandaag legt het personeel van Makro het werk neer uit protest tegen de besparingsplannen van de directie. De winkels in Machelen, Deurne en Eke blijven al zeker gesloten. Of het in de drie andere winkels (Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart) ook tot een staking komt vandaag is nog niet duidelijk.

Donderdagmiddag werd in de zes vestigingen een informatievergadering over de besparingsplannen bij Makro gehouden. Meteen na afloop legde het personeel in de winkels van Machelen en Deurne het werk neer uit protest tegen die volgens de vakbonden vage plannen. Ook vandaag blijven beide winkels gesloten. Daarnaast gaat ook al zeker de vestiging in Eke niet open. De directie maakte donderdag bekend dat het de komende twaalf maanden honderd à tweehonderd tijdelijke contracten niet zal verlengen. Maar de vakbonden vrezen dat ook werknemers met contracten van onbepaalde duur aan de deur gezet zullen worden. “De directie legde een plan op tafel en daarmee was de kous af. Het personeel kreeg geen inspraak. We eisen dan ook dat de directie het plan meteen stopzet en dat er sociaal overleg komt.”

De vakbonden verweten Makro een gebrek aan respect voor het personeel.