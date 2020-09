Vandaag al vier Makro-winkels dicht uit protest tegen besparingsplan

Machelen

Ook vandaag legt het personeel van Makro het werk neer uit protest tegen de besparingsplannen van de directie. De winkels in Machelen, Deurne en Eke blijven al zeker gesloten, en ook in Sint-Pieters-Leeuw legde het personeel het werk ondertussen neer. Of het in de twee andere winkels (Alleur en Lodelinsart) ook tot een staking komt is nog niet duidelijk.