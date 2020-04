Vanaf maandag opnieuw beperkte dienstverlening in gemeentehuis Robby Dierickx

29 april 2020

17u04 0 Machelen Het gemeentehuis van Machelen gaat vanaf maandag opnieuw gedeeltelijk open. Enkele diensten zullen er immers op afspraak werken. De openingsuren werden ook ietwat aangepast.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn de gemeentediensten van 9 tot 12 uur open, op donderdag is dat van 16 tot 19 uur. Wie een afspraak wil maken, moet bellen of mailen naar de juiste dienst. Een overzicht van de contactgegevens vind je hier. De gemeente raadt haar inwoners af om spontaan naar één van de loketten te komen. De deuren zijn immers gesloten. Langskomen is alleen mogelijk op afspraak. Op het moment van hun afspraak moeten inwoners aanbellen, hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en zich aanmelden aan het onthaal. Er wordt ook gevraagd om afstand te houden.

De bibliotheken blijven gesloten en zullen verder werken met een afhaaldienst. Die wordt uitgebreid naar Diegem. Het woonzorgcentrum blijft gesloten voor bezoekers.