Van der Valk Hotel krijgt 47.662 euro voor bouw familiekamers RDK

22 mei 2019

15u49 0

Het Van der Valk Hotel in Diegem krijgt van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) een subsidie van 47.662 euro voor de bouw van familiekamers. Via Toerisme Vlaanderen wil de minister investeren in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies. Daarmee focust Weyts op structurele verbeteringen, zoals kind- en familievriendelijke of zorgspecifieke voorzieningen. “Dit soort investeringen zijn vaak niet meteen rendabel”, zegt minister Weyts. “Daarom geven we de logiesuitbaters een flinke steun in de rug. Door te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, spelen we in op een duidelijke nood.”

Twee hotels in Vlaams-Brabant krijgen daarom de nodige steun. Eén daarvan is het Van der Valk Hotel in Diegem, waar men in verschillende familiekamers investeert. “Met gerichte investeringen kunnen we voor families echt een verschil maken”, aldus nog Weyts, die 47.662 euro vrij maakt voor het Diegemse hotel.