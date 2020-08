Vakbonden Makro Machelen sluiten nieuwe staking niet uit Margo Koekoekx Belga

18 augustus 2020

17u49 0 Machelen De vakbonden van Makro in Machelen sluiten een nieuwe staking niet uit. De werknemers daar zijn ongerust over hun toekomst nadat ze hoorden over de geplande afbouw in het aanbod. In juli staakten de werknemers al een dag, dat zal mogelijks nogmaals het geval zijn.

Directie en vakbonden van de Machelse vestiging van warenhuisketen Makro zitten donderdag opnieuw samen voor overleg omtrent het sociaal conflict. Dat conflict kwam er twee maanden geleden nadat Makro bekendmaakte dat ze het aanbod laten slinken bij de non-foodafdeling. De werknemers zijn ongerust over de consequenties daarvan. Verder klagen ze ook over de gestegen werkdruk door het lagere aantal tijdelijke contracten.

Ondanks de coronacrisis haalde het filiaal in Machelen goede omzet cijfers. Volgens de vakbonden is dat helemaal te danken aan de hoge inzet van de werknemers.

De vakbonden vrezen dat er een tweede stakingsactie op til staat als de directie niet aan de eisen tegemoetkomt.

In de verschillende Makro-vestigingen in België werken in totaal meer dan 1.000 mensen, van wie ongeveer 250 in Machelen.