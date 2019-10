Vakbonden HP willen sociaal overleg met oog op wereldwijde herstructurering Robby Dierickx

15 oktober 2019

09u37 2 Machelen De vakbonden van HP hebben maandagmiddag aan de directie gevraagd om gesprekken op te starten over de wereldwijde herstructureringsplannen van de firma. Wereldwijd zouden tussen de 7.000 en de 9.000 van de 55.000 banen sneuvelen bij de computergigant. Of er gevolgen zijn voor de site in Diegem is nog niet duidelijk.

Op 4 oktober kondigde HP aan dat het wereldwijd tussen de 7.000 en de 9.000 banen wil schrappen. De banen zouden de komende drie jaar moeten verdwijnen. In Diegem werken momenteel ongeveer 150 verkopers en ondersteunend administratief personeel voor HP Inc. Volgens de vakbonden heeft de directie zelf nog geen informatie gekregen of de vestiging in Diegem getroffen zal worden door de grootschalige herstructureringsplannen. De bonden hebben de directie wel gevraagd om nu al gesprekken op te starten over hoe er zal omgegaan worden indien er effectief ontslagen zouden vallen. De directie stond niet weigerachtig tegenover dat voorstel, is er momenteel wel nog geen datum geprikt.