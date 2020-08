Vakbonden furieus over “wansmakelijke chantage” door directie Getronics: “Ofwel 126 man op straat, ofwel faillissement” Belgisch-Luxemburgse entiteit wil overblijvers ook vijftien procent minder laten verdienen Robby Dierickx en Margo Koekoekx

13 augustus 2020

15u20 0 Machelen IT-dienstverlener Getronics wil 126 van de 336 banen schrappen in Diegem. De overblijvers zouden bovendien tot 15 procent loon verliezen. Volgens de vakbonden worden de werknemers door de directie met de rug tegen de muur gezet: wordt het plan niet gevolgd, dan stevent Getronics op een faillissement af. “Deze wansmakelijke vorm van chantage kunnen we niet slikken”, klinkt het bij de vakbonden.

Het turbulente parcours van Getronics, waarvan de Belgische en Luxemburgse tak haar hoofdzetel in de De Kleetlaan in Diegem heeft, begint vorige maand. Plots wordt Getronics Belux afgescheurd van de internationale groep, die op haar beurt – na een volgens de vakbonden bedenkelijke faillietverklaring - overgenomen wordt door GSH Private Capital Limited. Die laatste heeft ook interesse in de Belgisch-Luxemburgse entiteit, op voorwaarde dat de financiële gezondheid nog wat dieper onderzocht wordt. “Maar nu is duidelijk geworden dat het eigenlijke doel erin bestond de entiteit te isoleren en haar op te kuisen door haar loonmassa drastisch te verminderen alvorens over te gaan tot een overname”, zegt Kris Vanden Bossche van ACV Puls. “Het ultieme drukkingsmiddel om genoeg medestanders te vinden voor deze operatie? De dreiging van een faillissement.”

2,5 miljoen euro

“Wansmakelijke chantage”, noemen de vakbonden die tactiek van de directie van Getronics. “Want behalve dat 126 van de 336 werknemers op een sociaal incorrecte manier moeten vertrekken – de directie wil de verplichte wet-Renault bij een collectief ontslag omzeilen – moeten de overblijvers ook nog eens tot vijftien procent van hun loon inleveren”, laat Olivier Van Camp, BBTK-vakbondssecretaris, weten.

We stelden ook voor om te praten over een sociaal plan waarin de wettelijke rechten van werknemers bij ontslag opgenomen zijn. We wachten momenteel nog op een antwoord Kris Vanden Bossche van ACV Puls

“De sanering zou bovendien met een beperkt budget van 2,5 miljoen euro moeten gebeuren”, aldus Van Camp. “Wetende dat er heel wat mensen dertig jaar anciënniteit tellen, is dat niet haalbaar. Vorige week presenteerde de directie ons een plan dat bestaat uit een ‘vrijwillig’ vertrek, aangemoedigd door de betaling van een deel van de wettelijke verbrekingsvergoeding. Door verder hypothetische overplaatsingen van werknemers naar andere bedrijven te bewerkstelligen zouden de nodige quota bereikt worden.”

Woede en teleurstelling

Het gemeenschappelijk vakbondsfront keert zich tegen de werkwijze van de directie “die zich tracht te ontdoen van haar wettelijke verplichtingen die gevolgd moeten worden bij een plan tot herstructurering”. Maandag zaten de bonden opnieuw samen met de directie, maar ze kregen naar eigen zeggen geen fatsoenlijker voorstel. “Daarop boden we het management een legaal en geloofwaardiger alternatief aan”, aldus nog Kris Vanden Bossche. “Leef de wet-Renault na om ervoor te zorgen dat de intentie om een groot deel van het personeel te liquideren het bedrijf op lange termijn geen onoverkomelijke schade toebrengt. We stelden ook voor om te praten over een sociaal plan waarin de wettelijke rechten van werknemers bij ontslag opgenomen zijn. We wachten momenteel nog op een antwoord.”

Woensdag vond een algemene personeelsvergadering plaats en daar werd volgens de bonden duidelijk dat de woede en teleurstelling bij de werknemers groot zijn. De directie van Getronics Belux wenst geen verklaringen in de pers af te leggen zolang de besprekingen lopen.