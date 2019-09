Vakantieweek brengt bewoners WZC Parkhof naar Griekenland, Spanje en Frankrijk Robby Dierickx

20 september 2019

15u10 2 Machelen De bewoners van woonzorgcentrum Parkhof hebben afgelopen week heel wat gereisd, want in het rusthuis werd een vakantieweek georganiseerd. Ze trokken onder meer naar Griekenland, Spanje en Frankrijk.

De vakantieweek begon afgelopen maandag met een ‘staycation’, een vakantie in eigen land. Met als thema ‘België’ mochten de mosselen met frietjes uiteraard niet ontbreken. Daarnaast werden enkele traditionele volksspelen gespeeld en mochten de bewoners zitdansen op oude Belgische liedjes. Dinsdag belandden ze in Griekenland, waar ze genoten van een Griekse BBQ. Een dag later ging het richting de Spaanse zon. Op het programma: paella eten, sangria maken en pootje baden. De dag werd afgesloten met een kampvuur.

Donderdag trokken ze naar Nederland en stonden onder meer een wandeling en een portie bingo op het programma. Vrijdag eindigde de vakantieweek in Frankrijk, waar ze petanque speelden en tartiflette aten.