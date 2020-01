Uplace laat 18 hoogstambomen planten ter compensatie van de 9 gekapte populieren Robby Dierickx

30 januari 2020

08u15 0 Machelen Om de kap van negen populieren van afgelopen zomer op haar site in Machelen te compenseren, laat Uplace deze week achttien hoogstambomen planten op verschillende plaatsen in de gemeente.

In juli vorig jaar werden negen bomen gerooid op het terrein van Uplace in Machelen. De kapwerken waren nodig omwille van veiligheidsredenen. Tijdens die kapwerken had Uplace beloofd dat het de gerooide bomen zou compenseren. Deze week is het Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw gestart met de aanplanting van achttien hoogstambomen, waaronder zomerlinde, zomereik, wintereik en haagbeuk.

“We hebben de gemeente Machelen gevraagd om enkele geschikte locaties te selecteren voor de nieuwe bomen” zegt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. “Het gaat onder meer om het Dorpsplein en de Koning Albertlaan in Machelen, en het park van Diegem. In en rond het park van Machelen vindt de grootste aanplant plaats. Daar zorgen dertien bomen voor extra groen in de omgeving.”