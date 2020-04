Uplace definitief begraven, opvolger Broeklin mikt op maakwinkels: “Ondertussen wel al 90 miljoen euro verlies” Robby Dierickx

23 april 2020

12u19 14 Machelen “Zeg niet langer Uplace, maar Broeklin.” CEO Jan Van Lancker heeft donderdag tijdens een virtuele persconferentie bekendgemaakt dat Uplace in Machelen na 15 jaar en een investering van 90 miljoen euro definitief begraven is. In de plaats komt een project waar voornamelijk plaats is voor maakwinkels. Ook natuur en cultuur krijgen een belangrijke plek op de site.

Twee keer volledig vergund, maar een eerste steen van het belevingscomplex Uplace in Machelen kwam er nooit. Telkens werden de vergunningen na procedures van een zestal tegenstanders vernietigd. Doordat het ruimtelijk uitvoeringsplan in de zone rond het viaduct van Vilvoorde drie jaar geleden definitief vernietigd werd door de Raad van State, kreeg Uplace de doodsteek.

Donderdag maakte CEO Jan Van Lancker bekend dat het project nu ook helemaal begraven werd. “Uiteraard is het niet gemakkelijk om afscheid te nemen van een project waar we de voorbije 15 jaar hard aan gewerkt hebben en waar we meer dan 90 miljoen euro in hebben geïnvesteerd”, zegt de CEO van Uplace. “Dat is nu allemaal voor niets geweest. Maar we draaien de bladzijde definitief om en kijken nu positief naar de werkwinkelwijk die architect Alexander D’Hooghe voorstelt. Het is tot stand gekomen via samenwerking, overleg en co-creatie met al wie er belang bij heeft in de regio: van de lokale besturen tot belangenverenigingen zoals VOKA, UNIZO en BBL. Hun participatie maakt dit project zo sterk.”

Maakwinkels

Concreet krijgt de site onder het viaduct van Vilvoorde de naam Broeklin, een verwijzing naar het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. Op de site komen drie grote hallen, waarin plaats zal zijn voor maakwinkels die verweven worden tussen KMO-units, grote productievloeren, kantoren, horeca en opleidingscentra. In die maakwinkels worden producten op maat gemaakt. Een duidelijk voorbeeld van zo’n winkel is het Adidas-filiaal in Berlijn, waar je je eigen T-shirt of joggingbroek kan laten maken.

Daarnaast zal er ook veel ruimte voor groen en cultuur komen. Zo komt er een Huis van de Kunsten, dat ruimte zal bieden voor opnamemogelijkheden, repetities, producties, experimenten, workshops en kunstateliers.

Uplace hoopt de vergunningsaanvraag voor het Broeklin-project komende zomer in te kunnen dienen. De eerste steen zou in de loop van volgend jaar gelegd moeten worden. Verwachte kostprijs: 500 miljoen euro.