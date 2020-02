Uitbaters waterpijpbar ‘Eden’ krijgen boete van 8.000 euro WHW

05 februari 2020

13u06 0 Machelen De bvba achter waterpijpbar Eden in Diegem is veroordeeld tot een boete van 8.000 euro. In de bar werden herhaaldelijk verschillende inbreuken op het rookverbod vastgesteld. Ook de uitbaters kregen een boete van 8.000 euro. Beide boetes werden voor de helft met uitstel uitgesproken.

Zowel de lokale politie van de zone Vilvoorde-Machelen als de FOD Volksgezondheid voerden tussen eind 2017 en eind 2018 controles uit in de waterpijpbar en stelden telkens inbreuken vast. Zo kon er onder meer gerookt worden in de normale gelagkamer. Ook stond er een volle asbak bij de DJ-installatie en werd er waterpijptabak verkocht in plastic doosjes. Daarop stonden geen takszegel en geen waarschuwingen. Bovendien werd bij een controle in oktober 2018 vastgesteld dat de bar ook lachgaspatronen aanbood en dat er op Facebook reclame werd gemaakt waarbij jongedames die alleen kwamen, gratis waterpijptabak kregen.

De dag van de controle bleek het CO-gehalte in het lokaal ook te hoog, waarna de bar op bevel van de burgemeester gesloten werd. De zetel van de vennootschap verhuisde nadien naar Dilbeek, dat ervoor bekendstaat dienst te doen als fictieve zetel voor bedrijven. De bvba achter de waterpijpbar ging eind 2018 ook failliet en in februari 2019 vond zelfs een uitdrijving plaats door een deurwaarder. Voor de bvba of de zaakvoerder kwam niemand opdagen op de rechtbank, zodat beiden bij verstek werden veroordeeld.