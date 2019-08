Uitbaatster doet opmerkelijke oproep aan dieven na inbraak: “Die kassa kan me niet schelen, maar breng het spaarpotje van mijn ongeboren kleindochter terug, alsjeblieft” Robby Dierickx

09 augustus 2019

15u06 0 Machelen Dieven hebben donderdag op klaarlichte dag ingebroken in de cafetaria van tennisclub Machelen-Diegem. Ze gingen niet alleen met de kassa aan de haal, maar namen ook het spaarpotje van de toekomstige kleindochter van uitbaatster Tania Smet mee. “Dat de kassa verdwenen is kan me niet schelen, maar ik wil de spaarpot van mijn kleinkind terug”, aldus Tania. “Zoiets steel je toch niet?”

Nog anderhalve maand en dan kan Tania Smet eindelijk haar kleindochter in de armen nemen – haar dochter is immers iets meer dan zeven maanden zwanger. In april besloot Tania, die de cafetaria van tennisclub Machelen-Diegem samen met haar moeder Liliane uitbaat, een spaarpotje voor haar toekomstige kleindochter op de toog te plaatsen. “Een deel van het drinkgeld dat ik van de klanten kreeg, ging meteen in het eendje”, vertelt Tania. “Maar ook klanten staken er af en toe een centje in. Er zat ondertussen toch al zowat 200 euro in. Om mensen met slechte gedachten op een verkeerd spoor te zetten, had ik een deel van het kleingeld al gewisseld in briefjes. Op die manier woog de spaarpot wat minder en leek het alsof er nog niet veel geld in zat. Bovendien verstopte ik de spaarpot na elke werkdag onder de toog.”

Op het eendje stond de naam van mijn toekomstige kleindochter. Iedereen weet dat het om de spaarpot van een kindje gaat en toch gaan dieven ermee aan de haal. Van de spullen van kinderen blijf je af. Dat weet iedereen met een klein beetje opvoeding maar al te goed Tania Smet

Emotionele waarde

Maar toen Tania donderdagavond de cafetaria wilde openen, bleek de toegangsdeur geforceerd. Dieven hadden niet alleen de kassa en rolletjes met kleingeld gestolen, maar namen ook de spaarpot mee. “Ze sloegen op klaarlichte dag toe”, laat de uitbaatster van de cafetaria weten. “Dat ze met de kassa aan de haal zijn, is het minste van mijn zorgen. Maar dat de spaarpot verdwenen is, raakt me bijzonder hard. Het eendje heeft een grote emotionele waarde. Zoiets steel je toch niet? Op het eendje stond de naam van mijn toekomstige kleindochter. Iedereen weet dat het om de spaarpot van een kindje gaat en toch gaan dieven ermee aan de haal. Van de spullen van kinderen blijf je af. Dat weet iedereen met een klein beetje opvoeding maar al te goed.”

Politie

De uitbaatster van de cafetaria van de tennisclub roept de daders dan ook op om de spaarpot ongeschonden terug te brengen. “Leg ze desnoods volledig anoniem aan de deur die jullie zo vakkundig opengebroken hebben. We hebben de politie inmiddels op de hoogte gebracht en hopen dat de dieven snel gevat worden”, besluit Tania.

Eerder deze week was ook al speelpleinwerking MaDiTopia, die aan de andere kant van het gemeentelijk park zit, het slachtoffer van dieven. Daar werden de waardevolle spullen van minstens vijf monitoren gestolen.