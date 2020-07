Te hoge werkdruk en te weinig personeel: staking bij Makro Machelen Robby Dierickx

20 juli 2020

11u56 18 Machelen Wie maandag inkopen hoopte te doen in het Makro-warenhuis in Machelen komt er voor een gesloten deur te staan. Het personeel heeft er immers het werk neergelegd.

Te weinig personeel en een te hoge werkdruk: dat zijn de twee redenen waarom het personeel en de vakbonden van Makro in Machelen maandag staken. De deuren van het grootwarenhuis blijven er een hele dag dicht. Voor de ingang staan enkele afgevaardigden van BBTK en ACV. “De cijfers zijn al een tijdje slecht en de directie neemt steeds de verkeerde beslissingen”, zegt BBTK-afgevaardigde Dominique Smits. “Zo werd beslist om op korte termijn af te stappen van de huidige interims en tijdelijke werkkrachten. Dat betekent dat het voor het vaste personeel, dat al enkele zware weken achter de rug heeft door de coronacrisis, nog zwaarder werken wordt. Daarnaast wil de directie het assortiment inkrimpen, waardoor klanten die voor een speciaal product naar Makro komen dat niet langer zullen doen. Die klanten kopen tijdens het winkelen echter ook andere producten, maar dat zal dus niet meer het geval zijn.”

Maatregelen

Daarnaast verwijten de vakbonden de directie veel te laks te hebben omgesprongen met de maatregelen tijdens de piek van de coronacrisis. “Het personeel mocht geen mondmaskers dragen en van handgel was geen sprake”, aldus nog Smits. “Al onze ideeën om op een veilige manier te kunnen werken, verdwenen meteen in de prullenmand.”

Woensdag heropent de winkel de deuren, maar de kans dat er de komende weken nog gestaakt wordt, is groot volgens de bonden. “De directie weigert elk overleg”, klinkt het nog. “Mede daardoor is de stakingsbereidheid bij het personeel met 90 tot 95 procent bijzonder groot.”

“Het gaat om een actie die alleen de winkel in Machelen treft”, laat de lokale directie weten. “We betreuren deze staking, want we zijn nog steeds bereid tot constructief overleg met de sociale partners. Deze staking is het gevolg van een mislukte bemiddelingsprocedure. Tijdens de poging tot verzoening werden de stappen niet gerespecteerd door de vakbonden. We hopen dat we alsnog snel tot een oplossing kunnen komen.”