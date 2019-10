Swissport opent nieuw, gespecialiseerd logistiek farmacentrum op Brucargo Robby Dierickx

23 oktober 2019

13u55 4 Machelen Op vrachtluchthaven Brucargo heeft Swissport woensdagvoormiddag haar nieuw, gespecialiseerd logistiek farmacentrum geopend. Die miljoeneninvestering moet het vervoer van geneesmiddelen en reguliere vracht op Brussels Airport naar een hoger niveau tillen.

Het was vice-eerste minister en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die het gloednieuwe Swissport Pharma Center op Brucargo in Machelen mee opende. De vestiging op de vrachtluchthaven is één van de belangrijkste luchthavenhubs van Swissport. Het nieuwe, gespecialiseerde logistiek farmacentrum van 3.620 vierkante meter kadert in een totaalrenovatie van het bestaande magazijn, dat in totaal 25.000 vierkante meter groot is, én het kantoorgebouw. Die totale renovatie moet in 2021 afgerond worden.

Het state-of-the-art farmacentrum benadrukt het engagement van Swissport op de Belgische markt en versterkt mee de positie van België als draaischijf voor de farmaindustrie. In de ruimte zullen farmaceutische producten tussen 15 en 25 graden bewaard worden. Daarnaast is er ook nog een koelruimte met temperaturen tussen 2 en 8 graden. Het gebouw is uitgerust met acht speciale laadkades voor vrachtwagens, waardoor een volledig geconditioneerd transport van containers en pallets naar het magazijn mogelijk is, ongeacht de buitentemperatuur.

Voordien beschikte Swissport ook al over een farmaceutische ruimte, al was die slechts 800 vierkante meter groot. Met de nieuwbouw wordt die oppervlakte nu dus ruim verviervoudigd.