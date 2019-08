Studenten met tweede zit kunnen opnieuw blokken op coworkingplekken Regus en Spaces RDK

01 augustus 2019

10u39 0 Machelen De International Workplace Group (IWG) zet haar deuren op de Regus- en Spaces-locatie in het Pegasuspark in Diegem opnieuw open voor blokkende studenten. Ze kunnen er in alle rust blokken en genieten van gratis WiFi, koffie, water en thee.

De coworkingplekken zijn van 1 tot en met 30 augustus beschikbaar voor de studenten. Ze kunnen er elke dag – op vertoon van hun studentenkaart – tussen 9 en 17 uur terecht. “Blokken voor een tweede zit is sowieso al geen lachertje, en al zeker niet als je dit moet doen op je snikhete kamer of studentenkot”, zegt William Willems, algemeen directeur van IWG België. “Met dit initiatief willen we deze studenten dan ook steunen tijdens de blok, door hen te laten studeren in onze van airco voorziene werkpleklocaties. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken.”

Ook tijdens de vorige blokperiodes werden de coworkingplekken van IWG in Diegem ingepalmd door studenten.