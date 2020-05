Sporthal opent deuren voor blokkende studenten Robby Dierickx

08u52 0 Machelen Studenten die liever in groep willen blokken, kunnen sinds maandagochtend in sporthal Bosveld in Machelen terecht. Ze moeten zich wel op voorhand inschrijven en rekening houden met strenge coronamaatregelen.

Na weken ‘in hun kot’ te hebben gestudeerd, kunnen studenten voortaan in groep in sporthal Bosveld in Machelen blokken. Die zwaait de deuren tot en met 3 juli open voor jongeren die zich voorbereiden op hun examens. Ze kunnen er elke dag tussen 8 en 16 uur terecht, behalve op Pinkstermaandag 1 juni. De gemeente vraagt studenten om op voorhand een plaatsje te reserveren. Alle ingeschreven studenten krijgen nadien een mailtje waarin staat of ze al dan niet gebruik kunnen maken van de studeerplek.

Door het coronavirus zijn er dit jaar wel strenge regels omtrent de hygiëne. Zo vraagt de gemeente studenten om een mondmasker dragen wanneer ze binnenkomen, zich aanmelden en rond stappen. Zodra ze aan hun studeertafel zitten, mogen ze het mondmasker uit doen. Binnen eten is niet toegestaan. De regel van anderhalve meter afstand moet ook steeds gerespecteerd worden. We zich niet aan de regels houdt, verliest zijn of haar gereserveerde plaats tijdens de hele blokperiode.