Sociale onrust bij Canon gaan liggen: personeel keurt sociaal plan goed
Robby Dierickx

19 december 2019

11u28 0 Machelen Een overgrote meerderheid van het personeel van Canon Belgium in Diegem heeft het ontwerpakkoord rond ontslagen om economische redenen goedgekeurd. Dat akkoord behelst een periode van drie jaar.

Bij Canon Belgium – dat kopieermachines en printers verkoopt en onderhoudt – heerste de voorbije weken sociale onrust nadat dit jaar al zestig werknemers gefaseerd aan de deur gezet werden. Door in fases te werken, bleef het bedrijf steeds onder het aantal banen waarbij de toepassing van de wet-Renault bij collectief ontslag verplicht zou zijn. De onrust leidde al tot acties eind november en vorige week dienden de vakbonden op vraag van de werknemers een stakingsaanzegging in. Reden daarvoor was de vrees dat er in het kader van een samenvoeging van een aantal diensten van de Belgische en de Nederlandse vestigingen opnieuw zeventien jobs op de helling stonden. Maar tot een staking zal het dan toch niet komen, want nadat de vakbonden en de directie een akkoord bereikt hadden, is dat nu ook door het personeel goedgekeurd.

Het akkoord voorziet dat het bedrijf bij een ontslag om economische redenen aan de betrokken werknemers een premie uitkeert bovenop de wettelijk voorziene vergoedingen bij ontslag. De premie wordt berekend op basis van het aantal jaren anciënniteit. Het ontwerpakkoord gaat over een periode van drie jaar.