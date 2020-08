Snikheet, maar geen water uit de kraan in drie straten in Diegem Robby Dierickx

13 augustus 2020

15u33 0

Enkele tientallen gezinnen in de Lodewijk Vanhoutstraat, de Drie Lindenstraat (tussen huisnummers 8 en 37) en de Kosterstraat (tussen huisnummers 80 en 136) in Diegem zitten momenteel zonder water. Het gaat om een onvoorziene onderbreking. De exacte oorzaak is nog niet gekend.

Waterbedrijf Farys is op de hoogte van het probleem en belooft de situatie tegen 18 uur te kunnen herstellen. Tot dan moeten de betrokken bewoners de kranen dicht laten en toestellen die water gebruiken uitschakelen.