Sloopvergunning voor leegstaand GISO-gebouw aangevraagd: oud gemeentehuis en oude jongensschool blijven overeind Robby Dierickx

07 oktober 2020

11u30 1 Machelen Op vraag van het Machelse schepencollege heeft projectontwikkelaar Matexi de sloopvergunning voor de leegstaande GISO-gebouwen ingediend. De gebouwen, die de voorbije maanden meermaals geviseerd werden door vandalen, moeten plaats ruimen voor wooneenheden. Het oude gemeentehuis en de voormalige jongensschool mogen niet afgebroken worden.

De site van het GISO maakt deel uit van het project ‘Machtig Wonen’ van Matexi. Ondertussen staat het schoolgebouw al zowat twee jaar leeg, nadat de leerlingen verhuisden naar de nieuwbouw in de Watermolenstraat in Diegem. De leegstand leidde echter tot vandalisme, want de voorbije maanden werd er meermaals brand gesticht in het gebouw, tot ongenoegen van de buurtbewoners. “Om die reden hebben we Matexi ook aangemaand om dringend een sloopvergunning in te dienen en dat is nu ook gebeurd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA). “Wanneer de gebouwen effectief afgebroken zullen worden, is nog niet duidelijk. Ik verwacht dat die werken niet al te lang op zich zullen laten wachten. Door de gebouwen af te breken, hopen we dat het vandalisme verdwijnt.”

Het oude gemeentehuis en de oude jongensschool worden niet afgebroken, net als sporthal Robusta. “Die gebouwen zullen mee betrokken worden in het nieuwe complex op de site”, aldus nog Claeys. “De startdatum voor die bouwwerken, is wel nog niet bekend.”

Nadien volgt ook nog de afbraak van het voormalige kinderdagverblijf in de G. Ferréstraat. Die site maakt ook deel uit van het project ‘Machtig Wonen’ in Machelen.