Sleufwerken zorgen dikke maand voor hinder rond Woluwelaan Robby Dierickx

21 februari 2020

11u51 0 Machelen Nu maandag start een aannemer met sleufwerken op de Woluwelaan ter hoogte van de Vilvoordelaan in Machelen. Een dikke maand lang zal er hinder zijn in de omgeving.

De werken starten nu maandag en worden volgens de laatste planning op 27 maart afgerond. Er wordt in drie fases gewerkt, met telkens verschillende omleidingen. De eerste fase loopt van 24 februari tot 15 maart en vindt op de aansluiting van de Vilvoordelaan met de Woluwelaan plaats. Daardoor is de Vilvoordelaan drie weken lang afgesloten. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Kerklaan en de Nijverheidsstraat.

Van 16 tot en met 22 maart wordt er gewerkt op het fietspad langs de Woluwelaan aan de kant van Machelen. Fietsers moeten een week lang omrijden via de Vilvoordelaan, de Nijverheidsstraat en de Kerklaan. Aansluitend wordt het fietspad een de kant van Vilvoorde onder handen genomen. Van 23 tot en met 27 maart is er daarom een omleiding voor fietsers via de Trawoollaan en de Vilvoordelaan.