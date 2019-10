Skatepark in de lente al geopend, nu pas finale afwerking RDK

23 oktober 2019

17u27 0 Machelen Het nieuwe skatepark van Machelen mag dan wel in de lente al officieel geopend zijn, toch wordt het deze week pas finaal afgewerkt. De slechte grond wordt er momenteel verwijderd, waarna een mooie verbinding tussen de speeltuin en het skatepark gecreëerd wordt.

Sinds april kunnen Machelse skaters zich al volop uitleven op het nieuwe skateterrein in de nieuwe vrijetijdssite Bosveld in het gemeentelijk park. Maar het was tot nu wachten op een propere afwerking rond het skatepark. Zo is een aannemer deze week gestart met het verwijderen van de slechte grond rondom de piste. Vervolgens wordt nieuwe aarde aangevoerd. Nadien zal een nieuwe verbinding tussen de speeltuin en het skatepark voorzien worden. Finaal zal de aannemer ook gras zaaien, zodat alles mooi afgewerkt is.