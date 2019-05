Sigarettendief woedend na veroordeling WHW

21 mei 2019

13u56 0 Machelen Een Russische vijftiger is veroordeeld tot 9 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor een winkeldiefstal in een Makro-vestiging.

De man stal enkele pakjes sigaretten uit de Makro. Hiervoor kreeg hij eerder bij verstek 9 maanden cel. Ook zijn kompaan kreeg dezelfde straf. De vijftiger was er niet tevreden mee en tekende verzet aan. “Mijn kameraad had gezegd dat ik alvast de winkel mocht verlaten met de sigaretten. Hij zou later betalen”, klonk zijn versie. De rechter had hier geen oren naar. “Geen enkel rationeel mens zou geloven dat hij zomaar de winkel zou mogen verlaten zonder te betalen”, klonk het in het vonnis. Toch besloot hij de man nog de helft van de straf met uitstel toe te kennen. Veel dankbaarheid kreeg hij hiervoor niet in ruil. “9 maanden cel voor 2 pakjes sigaretten. Wat een schande!”, riep hij het uit toen hij de zaal verliet.