Schrik niet: vreemd sissend geluid is afkomstig van nieuwe gasleiding RDK

20 september 2019

15u35 1

Inwoners van Kraainem, Haren en Machelen hoeven volgende week niet te panikeren wanneer ze een vreemd, sissend geluid horen. Het geluid zal namelijk afkomstig zijn van de nieuwe gasleiding tussen Haren en Kraainem. De gasleiding wordt immers getest van donderdag 26 september tot en met woensdag 2 oktober. De testen gebeuren in het bestaande gasstation in Haren en in het nieuwe gasstation in Kraainem.

Zo’n testen gebeuren niet met echt gas, maar met behulp van lucht. Meermaals zal druk van de leiding afgelaten worden, wat gepaard kan gaan met vreemde sissende geluiden door het ontsnappen van de perslucht.