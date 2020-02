Scherpe neus van passagier lijnbus brengt dealers voor rechter WHW

04 februari 2020

18u31 0 Machelen Drie twintigers uit Machelen riskeren werkstraffen tussen 120 en 150 uur voor het verhandelen van cannabis. “We wilden gratis smoren”, gaven ze toe tegen de politie.

De drie dealers werden op een redelijk banale manier verraden. Een bus van De Lijn werd twee jaar geleden aan de kant gezet omdat de chauffeur moest blazen. Hierop begaf een vrouw die op de bus zat zich naar de agenten. “Ik word misselijk van de cannabisgeur zond die jongen daar in de bus”, klonk het terwijl ze de jongeman aanwees; Al snel bleek dat de man niet alleen zelf zwaar gebruikte maar ook dealde. Uit telefonie-onderzoek bleek dat hij dit samen met twee leeftijdsgenoten deed. Ze beseften dat ze weinig hadden in te brengen en bekenden meteen; “We gebruiken alledrie cannabis en wilden gratis ‘smoren’”, zeiden ze tegen de politie. Voor de rechter gaven ze aan gestopt te zijn met het gebruiken -en natuurlijk ook het dealen- van cannabis. Daarom besloot het parket slechts een werkstraf van 120 uur te vorderen voor twee van hen. Een derde riskeert een werkstraf van 150 uur, omdat hij in grotere hoeveelheden verkocht. Uitspraak op 10 maart.