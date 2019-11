Schaafmachine of paneelzaag nodig? Gemeente verkoopt haar afgedankte machines Robby Dierickx

13 november 2019

Inwoners van Machelen die op zoek zijn naar allerhande werkmateriaal zakken op zaterdag 30 november tussen 9 en 12 uur maar beter naar de gemeentelijke loods in de Van Fraechemstraat in Machelen af. De gemeente verkoopt die dag immers haar materiaal dat uit dienst genomen werd.

In het aanbod: onder meer een schaafmachine, een doorzaaimachine, een afkortzaag, een paneelzaag en een kantelploeg. Er zullen tussen 9 en 12 uur twee personeelsleden aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Wie interesse in één van de werkmaterialen heeft, kan een bod in een gesloten omslag uitbrengen. De biedingen worden nadien onderzocht en personen die effectief kunnen overgaan tot de aankoop worden hiervan ingelicht. De aangekochte materialen moeten door de koper zelf opgehaald en vervoerd worden. Met de technische dienst wordt hiervoor een concrete datum afgesproken en ingepland.