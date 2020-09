Sander Denayer en Diegem Sport in volgende bekerronde tegen Olsa Brakel Dominic Beckx

06 september 2020

20u41 10 VOETBAL Na behoorlijke resultaten in de eerste voorbereidingswedstrijden kreeg tweedenationaler Diegem Sport afgelopen woensdag een stevige draai om de oren van SK Heist. De groen-witten verloren op het veld van de eerstenationaler met zware 5-0-cijfers. In de tweede ronde van de Belgische beker kreeg Diegem de kans om zich te herpakken. De Limburgse eersteprovincialer Herderen-Millen werd naar huis gestuurd met het kleinste verschil. Sander Denayer scoorde in de slotfase het enige doelpunt.

“De cijfers tegen SK Heist ogen zwaar, maar dat resultaat is niet in onze hoofden gekropen”, aldus de 28-jarige middenvelder. “We weten dat we een uur lang meer dan behoorlijk weerwerk hebben geboden tegen een sterk team. We hebben er ons als groep dan ook snel overgezet.”

De prestatie tegen Herderen-Millen was niet meteen hoogstaand. De Diegemse matchwinnaar zag enkele oorzaken.

“Achter de soms dubieuze beslissingen van de ref wil ik me niet meteen verstoppen, al had ze misschien wel strenger mogen optreden toen Axel Frix al vroeg in de match onderuit werd gehaald. Hij kwam slecht neer op zijn schouder en werd vervangen door Gregory Gilbert, de enige nieuwkomer die in actie kwam. Door die vroege vervanging moest er al snel intern geschoven worden. De belangrijkste reden voor ons mindere spel was volgens mij echter het grasveld dat er droog bij lag waardoor de bal vaak vreemde capriolen maakte. Tegen een fysiek team als Herderen-Millen waartegen je snel moet kunnen combineren, was dat niet in ons voordeel.”

“Voor de pauze trapte ik een vrijschop pal op de kruising. Na de rust voerden we de druk op. Ik kon scoren, maar het doelpunt werd volgens mij onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk kon ik in het slot toch scoren nadat Ali Barkellil een uittrap van Dean Michiels met het hoofd tot bij mij verlengde. Het was geen goede wedstrijd, maar uiteindelijk mogen we verder bekeren.”

“Graag nog enkele ronden verder gaan”

In de derde ronde staat Diegem Sport tegenover tweedenationaler Olsa Brakel dat de maat nam van tweedeprovincialer Sint-Denijs Sport (1-3).

“We spelen komende zondag opnieuw voor eigen publiek. Zelf heb ik het nog nooit ver geschopt in de beker, maar ik zou wel graag nog enkele ronden verder gaan. Diegem was in het verleden wel al succesvol in de beker. Ik was erbij om mijn schoonbroer Bart Van Onsem aan te moedigen toen Diegem in 2001 tegen Sint-Truiden bekerde op Staaien. Het zou fijn zijn om zoiets te mogen meemaken. En misschien is het dit jaar wel dé kans, want na Brakel volgen er haalbare kaarten. Als we Brakel kunnen kloppen, zal onze eerste competitiewedstrijd tegen City Pirates worden uitgesteld.”

“Tegen Herderen-Millen was het niet super, maar ik ben wel optimistisch dat we het goed gaan doen in de competitie. Vorig seizoen sloegen we geen slecht figuur. We verloren in feite enkel Dieter Vanderelst wiens vertrek goed wordt opgevangen door Jannes Bautmans. Verder hebben we een aantal jongeren die komen piepen. In de oefenmatch tegen Tienen lieten we zien dat geen enkel team op voorhand tegen ons gewonnen is”.