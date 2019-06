Rustig en in groep studeren kan in bib en GC ’t Kwadrant RDK

07 juni 2019

Machelse jongeren die niet graag op hun suffe kamer studeren, kunnen tot eind juni in de bibliotheek van Machelen en gemeenschapscentrum ’t Kwadrant in Diegem terecht. Daar kunnen ze in alle stilte en in groep blokken. In de bibliotheek zijn de studenten op maandag tussen 15 en 20 uur, op woensdag tussen 14 en 19 uur, op donderdag en vrijdag tussen 15 en 18 uur en op zaterdag tussen 10 en 12.30 uur welkom. De openingsuren in ’t Kwadrant zijn wat ruimer. Daar kan elke weekdag tussen 7.30 en 15 uur geblokt worden. Er wordt in water, koffie en thee voorzien. Studenten moeten zich wel aanmelden bij één van de medewerkers zodat ze weten wie er aan het studeren is.