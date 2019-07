Rijstrook afgesloten in Woluwestraat voor betonstort DBS

11 juli 2019

18u59 0 Machelen Op vrijdag 12 juli wordt er opnieuw een rijstrook afgesloten in een deel van de Woluwestraat omwille van een betonstort op een werf vlakbij het postkantoor van Bpost.

Er zal hierdoor tussen 6 en 17 uur maar één rijstrook beschikbaar zijn in de Woluwestraat, ter hoogte van de Bpost, waardoor er éénrichtingsverkeer ingesteld zal worden naar de Kerklaan toe. Het verkeer komende van de Kerklaan zal een omleiding moeten volgen via de C. Peetersstraat en G. Ferréstraat.