Raymond en Anna vieren 65ste huwelijksverjaardag Robby Dierickx

09 december 2019

Op 27 november 1954 was het voor Raymond Vandeput en Anna Lievens de belangrijkste en mooiste dag uit hun leven. Het koppel stapte toen immers in het huwelijksbootje in Machelen, de gemeente waar ze vandaag nog steeds wonen. Naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag kregen ze het bezoek van een delegatie van het Machelse schepencollege.

Na hun trouw kregen ze één dochter. Vandaag zijn er ook twee kleinzonen. Raymond werkte jarenlang bij Renault in Vilvoorde, maar was ook bij Scania in Diegem aan de slag. Anna zorgde voor het huishouden en voedde dochter Jenny op. Vandaag werkt Raymond (86) nog graag in zijn groentetuin, terwijl Anna (85) elke dag verse kost op tafel brengt. Samen kijken ze ook regelmatig naar de televisie.