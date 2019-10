Raad van State vernietigt milieuvergunning Uplace ADN en RDK

24 oktober 2019

16u24

Bron: Belga 2 Machelen De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het Uplace-project in Machelen vernietigd. Die milieuvergunning werd in 2016 verleend door voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). De vernietiging van de milieuvergunning is het logische gevolg van de eerdere vernietiging van de ruimtelijke plannen (GRUP) rond Uplace.

Eind 2017 kregen de plannen voor de bouw van het winkel- en 'belevingscomplex' in Machelen min of meer de doodsteek toen de Raad van State (voor een tweede keer) de ruimtelijke plannen voor het project vernietigde.

Een logisch gevolg van die vernietiging is dat de eerdere milieuvergunning uit 2016 ook automatisch nietig is. Dat heeft de Raad van State nu bevestigd in een arrest over de beroepen van onder meer Leuven, Vilvoorde, Unizo, Bond Beter Leefmilieu, enz... uit 2016.



Intussen zijn er wel andere plannen met de betrokken site. Zo stelden de gemeente Machelen en bemiddelaar Alexander D'Hooghe voor de zomer een plan voor om van de site een zone met kmo's, maakwinkels en een groot park te maken.

Marc Grootjans (CD&V), burgemeester van Machelen, laat weten dat er momenteel volop aan een nieuw masterplan voor de volledige reconversiezone in zijn gemeente en in Vilvoorde gewerkt wordt. “Als we heel ambitieus zijn, dan hopen we dat dat masterplan eind dit jaar klaar is”, aldus Grootjans. “Lukt dat niet, dan zal het voor begin volgend jaar zijn. Dat plan moet uiteraard afgetoetst worden op de noden van de regio en het mobiliteitsaspect. Nadien zal de Vlaamse regering er zich over moeten buigen.”