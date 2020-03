Queen’s houdt openingsfeestje, maar moet de deuren om middernacht alweer sluiten: “Hoe ga ik dit overleven?” Droom van Bekin Dzezom komt eindelijk uit, maar verandert al snel in nachtmerrie Robby Dierickx

13 maart 2020

19u28 4 Machelen Exact één week heeft de 42-jarige Bekin Dzezom achter de tapkranen van zijn café Queen’s in de Henri Brounsstraat in Machelen gestaan om zijn kroeg nu verplicht voor drie weken te moeten sluiten als gevolg van het coronavirus. De officiële opening van zaterdagavond werd om die reden zelfs een dag vervroegd. “Hoe ga ik dit drie weken overleven?”, treurt de kersverse cafébaas.

Vorige week vrijdag tapte Zemstenaar Bekin Dzezom zijn eerste pintjes in café Queen’s in de Henri Brounsstraat in Machelen en nu zaterdagavond stond de officiële opening van de kroeg gepland. Maar de beslissing van de federale regering om alle cafés en restaurants voor drie weken verplicht te sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, dwarsboomde de plannen van de kersverse café-uitbater. “Het nieuws over die verplichte sluiting sloeg donderdagavond in als een bom”, vertelt Bekin Dzezom. “Slechter kon de timing niet zijn. Ik sta hier amper één week achter de tapkranen en moet mijn café nu al voor drie weken sluiten. Hoe wil je dat ik een klantenbestand opbouw?”

De 42-jarige Bekin dreigde zijn café al te moeten sluiten nog voor hij een officiële opening gehouden had, maar dat zag de café-uitbater niet zitten. Daarom besloot hij om het openingsfeestje van zaterdag een dag te vervroegen. En dus werd het café vrijdagavond officieel geopend. “Gelukkig was de deejay vanavond (vrijdag, red.) ook vrij (lacht). Om 23 uur start een happy hour, want de vaten moeten voor middernacht leeg. Ik kan het bier moeilijk drie weken in de tapkranen laten zitten.”

De federale overheid zorgt blijkbaar wel voor een tegemoetkoming van 4.000 euro voor cafés die de deuren moeten sluiten, dus daar zal ik dit weekend al werk van proberen te maken. Gelukkig is die maatregel er, want drie weken zonder inkomen is heel zwaar voor een beginnende ondernemer. Bekin Dzezom

4.000 euro

Op de vraag hoe de kersverse café-uitbater de komende drie weken zal overbruggen, moet hij het antwoord schuldig blijven. “Na een week kan je natuurlijk nog geen buffer ingebouwd hebben”, aldus Bekin. “Ondertussen blijven de rekeningen wel binnenkomen en die moeten betaald worden. De federale overheid zorgt blijkbaar wel voor een tegemoetkoming van 4.000 euro voor cafés die de deuren moeten sluiten, dus daar zal ik dit weekend al werk van proberen te maken. Gelukkig is die maatregel er, want drie weken zonder inkomen is heel zwaar voor een beginnende ondernemer.”

Rugklachten

Spijt dat hij in het avontuur gestapt is, heeft hij ondanks de tegenslag nog niet. “Dit is wat ik al lang wilde”, zegt de Zemstenaar. “Ik heb jarenlang voor TNT als magazijnier gewerkt, maar mijn rug wilde niet meer mee. Daardoor zat ik drie jaar thuis, maar nu kreeg ik eindelijk de kans om een eigen café te openen. In het verleden werkte ik al in verschillende cafés en die microben hebben me niet meer losgelaten (lacht). Hopelijk kan ik binnen drie weken écht starten.”