Provincie keurt 31 woongelegenheden in Beaulieuwijk voor tweede keer af: Evillas opnieuw in beroep Robby Dierickx

10 april 2020

16u30 0 Machelen Voor de tweede keer heeft de provincie de komst van 30 appartementen en één woning in de Beaulieuwijk in Machelen geweigerd. Eerder zette ook de gemeente het licht al twee keer op rood. Het buurtcomité is opgelucht dat het bouwproject er voorlopig niet mag komen. Projectontwikkelaar Evillas gaat evenwel in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Exact twee jaar geleden weigerde het toenmalige schepencollege van Machelen een eerste keer de bouwaanvraag voor 30 flats en één woning in de Beaulieuwijk. In beroep deed de provincie hetzelfde. Ook de nieuwe aanvraag van Evillas werd vorige zomer door de gemeente geweigerd, waarop de projectontwikkelaar opnieuw in beroep ging. Maar ook nu zette de provincie het licht op rood. “Aan de bouwaanvraag werd immers bitter weinig veranderd”, meent Wim Boulanger van het actiecomité. “Alleen aan de kant van de Pieter Schroonsstraat werden de gebouwen ietwat aangepast aan de omgeving, maar volgens de provincie is het niet zeker dat het project geen schadelijk effect op de waterhuishouding zal hebben. Voorts is het voorziene groen onvoldoende kwalitatief en wordt de parkeerdruk afgewenteld op het openbaar domein. We zijn blij dat de provincie dit project geweigerd heeft, want het hoort niet thuis in onze wijk.”

Beroep

Bij Evillas laat men weten dat er ondertussen al beroep aangetekend werd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Het is bouwzone, dus de gemeente mag ons het recht om er te bouwen niet ontnemen”, zegt zaakvoerder Chris Van de Ven. “We laten dit dossier zeker niet los tot we de goedkeuring krijgen.”