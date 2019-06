Parket wil man die ex molesteerde op cursus sturen WHW

28 juni 2019

16u00 0 Machelen Een man uit Machelen riskeert 9 maanden cel met probatie-uitstel voor slagen aan zijn ex-vriendin.

De twee woonden al een tijdje samen in een appartement aan de Leuvensesteenweg toen hij een punt zette achter de relatie. Hierop ontstond onenigheid over wie er mocht blijven wonen. Uiteindelijk trok de eigenaar haar kant en zei hij dat de beklaagde het pand moest verlaten. Toen hij deze beslissing vernam nodigde hij zjn ex nog eens uit voor een gesprek.Hierbij ging hij door het lint en sloeg en stampte hij haar verschillende keren. Een andere bewoner hoorde het geroep en belde de politie. Ook nadien bleek de man niet bekoeld te zijn. Zo stuurde hij haar nog een berichtje met de boodschap ’dat er nog meer zou volgen’. “Nu is alles weer in orde met hem. Het was de eerste en enige keer dat hij zo door het lint is gegaan. Dat telt ook. Daarom vragen wij de opschorting”, aldus zijn advocaat. Het parket vraagt niettemin een celstraf met probatie-uitstel met als voorwaarde dat hij een cursus agressiebeheersing volgt. Uitspraak in september.