Parkeerproblematiek houdt gemeente in de ban: “Klanten klagen omdat ze geen plaats vinden” Robby Dierickx en Shauny Verheulpen

27 september 2019

16u08 1 Machelen De Machelse handelaars snakken naar een oplossing voor de parkeerproblematiek die het centrum van de gemeente in de ban houdt. “Nagenoeg alle klanten klagen omdat ze geen parkeerplaats vinden”, klinkt het haast in koor. De gemeente is ondertussen wel met de opmaak van een parkeerplan bezig. “Daarin houden we ook rekening met de wensen van de handelaars.”

“We hebben de laatste jaren zowat twintig procent minder omzet”, begint Sandra Berghmans van Dagbladhandel Sandra in de Kerklaan. “De oorzaak is het parkeerprobleem in het centrum van de gemeente. Je ziet de automobilisten hun wagen ’s morgensvroeg op het Dorpsplein parkeren en nadien zie je ze een hele dag niet. Daardoor is er voor de klanten van de handelaars rond het Dorpsplein geen plaats meer. Het gevolg? Ze gaan op zoek naar een andere dagbladhandel, waardoor ik mijn omzetcijfer zie dalen.”

Hetzelfde verhaal bij bakkerij Edelweiss op het Dorpsplein. Daar spreekt men van een verlies van zowat tien procent. “Als mensen geen parkeerplaats vinden, gaan ze gewoon naar een andere bakker voor hun brood”, zegt zaakvoerder Alex Lauryssens. “Voor ons heeft dit uiteraard grote financiële gevolgen.”

Eline Movaert van schoonheidssalon Me-Time in de Kerklaan ziet het aantal klanten voorlopig nog niet dalen, maar draagt eveneens de gevolgen van de parkeerproblemen. “Het is geen uitzondering meer dat klanten een kwartier te laat op hun afspraak zijn”, vertelt ze. “Ze moeten immers verschillende toertjes rijden alvorens ze een parkeerplaats vinden. Ik heb zelf ook twee parkeerplaatsen achter mijn zaak, maar de inrit wordt om de haverklap geblokkeerd door geparkeerde wagens. Een oplossing voor deze problematiek dringt zich dan ook op.”

Wensen handelaars

Het schepencollege van Machelen is ondertussen met de opmaak van een parkeerplan bezig, al zal dat pas in de loop van volgend jaar uitgerold worden. “Er zal met een blauwe zone en met bewonerskaarten gewerkt worden”, zegt mobiliteitsschepen Steve Claeys (N-VA). “Daarbij zullen we uiteraard ook rekening houden met de verzuchtingen van de handelaars. Zij lieten ons al meermaals verstaan dat ze de situatie beu zijn. Voor bepaalde zaken komen er mogelijk parkeerplaatsen waar slechts voor korte tijd geparkeerd mag worden. Op die manier weer je de langparkeerders.”

Parkeervakken Dorpsplein

Bij de handelaars zijn de meningen over de plannen van het gemeentebestuur verdeeld. “Zo’n blauwe zone als in Zaventem is een goed idee”, vindt bakker Alex Lauryssens. “Op die manier verdrijf je de langparkeerders. Daarnaast is het misschien goed om parkeervakken op het Dorpsplein te tekenen. Nu staat iedereen kriskras door elkaar, waardoor er veel plaats verloren gaat.”

“Of die blauwe zone effectief de oplossing zal zijn, is maar zeer de vraag”, betwijfelt Sandra Berghmans dan weer. “Misschien moeten er gewoon meer parkeerplaatsen gecreëerd worden. Door de komst van heel wat appartementen de voorbije jaren is er simpelweg te weinig plaats.”