Opvolger van Uplace mikt op 3.200 jobs én denkt daarbij vooral aan jongeren die weg naar arbeidsmarkt moeilijk vinden Robby Dierickx

23 juni 2020

12u45 4 Machelen Broeklin, de opvolger van Uplace in Machelen, zal volgens een studie van de faculteit Wetenschappen & Solvay Business School van de VUB, maar liefst 3.242 nieuwe jobs creëren. Er wordt daarbij vooral gemikt op jongeren die maar moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. De werkloosheid bij jongeren is in de regio dan ook hoog.

Het onderzoek rond de impact van het project Broeklin op de economische activiteit in de Brusselse noordrand werd gevoerd door het team van VUB-professor Elvira Haezendonck. Concreet werd nagegaan welke toegevoegde waarde en werkgelegenheid de werkwinkelwijk van architect Alexander D’Hooghe met zich mee zullen brengen. De opvolger van Uplace omvat een werkwinkelwijk waarbij vooral maakwinkels centraal staan. Daarnaast is er onder meer plaats voor kantoren.

“De resultaten van onze studie zijn – zeker in een economisch zeer onstabiele tijd – zeer hoopgevend voor de sociaaleconomische heropleving van het te ontwikkelen gebied en zijn omgeving”, aldus professor Haezendonck. “Het onderzoek heeft aangetoond dat Broeklin maar liefst 3.242 nieuwe jobs zal genereren. Dat is ruim het dubbele van het aantal getroffen werknemers bij Swissport, waar begin deze maand 1.468 mensen hun job verloren. Bovendien worden nog eens zes procent extra jobs verwacht in de nabije omgeving, door het aanzuigeffect van het stadsontwikkelingsproject. We denken hierbij onder meer aan een strijkwinkel en kinderdagverblijven.”

Boost

Voor de Brusselse noordrand, waar de werkloosheidsgraad met 10 procent zowat 2,5 procent hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde, zouden de 3.242 jobs een boost betekenen. Vooral werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond vallen er immers vaak uit de boot. Om hen bij het project te betrekken, doet Broeklin een beroep op de organisatie A Seat At The Table. “Wij brengen de top van het Belgische bedrijfsleven in contact met kansarme jongeren, al dan niet met een migratieachtergrond”, zegt oprichter Youssef Kobo. “In het project Broeklin zullen we een ASATT Academy oprichten. We zullen jongeren begeleiden, helpen solliciteren en ondernemen, en hen op de site in contact brengen met de aanwezige bedrijfsleiders. Zo helpen we hen bijvoorbeeld aan een stageplaats die past bij hun profiel.”

Vastgoedwaarde

Tot slot blijkt uit de VUB-studie dat Broeklin een positieve impact op de omliggende wegeninfrastructuur en het aanbod van openbaar vervoer zal hebben. Ook kan de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen met 10 procent stijgen. Van residentieel vastgoed zou dat zelfs tot 50 procent kunnen oplopen.

De eerste steen van het Broeklin-project zou in de loop van volgend jaar gelegd moeten worden. De kostprijs bedraagt om en bij de 500 miljoen euro.