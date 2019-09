Opsteker voor verenigingen: prijs voor stand op kerstmarkt gehalveerd RDK

18 september 2019

15u33 0 Machelen Verenigingen die op zaterdag 14 december een kraampje op de kerstmarkt van Machelen willen uitbaten, zullen dit jaar de helft minder in vergelijking met vorig jaar moeten betalen. Op die manier hoopt de gemeente nog meer standhouders aan te kunnen trekken.

De kerstmarkt van Machelen wordt dit jaar op het evenementenplein aan de Bosveldsite georganiseerd. Het schepencollege heeft beslist om de prijzen voor de standhouders dit jaar te halveren. Zo betalen verenigingen die artisanale producten en eten of drank verkopen dat niet voor onmiddellijke consumptie dient 25 in plaats van 50 euro. Standhouders die eten en drank voor onmiddellijk gebruik verkopen, moeten 75 in plaats van 150 euro betalen. “De Kersthappening is altijd een gezellige gebeurtenis. Met deze prijshalvering hopen we nog meer standhouders aan te trekken en zo iedereen een sfeervolle dag met vrienden en familie te bezorgen”, zegt Kris Jacobs (Open Vld), schepen van Middenstand.

De kerstmarkt start om 17 uur en eindigt om 23 uur. De gemeente voorziet randanimatie voor jong en oud. Zo is er een optreden van Bump, een bezoek van de Kerstman, een ijsshow en kinderanimatie.