Opnieuw tientallen gezondheidsklachten door indringende geur Gemeente tast maand na eerste voorval nog steeds in het duister Robby Dierickx

03 oktober 2019

15u22 1 Machelen Tranende ogen, hoofdpijn en zelfs braakneigingen: tientallen Machelaars zijn woensdagavond opnieuw het ‘slachtoffer’ geworden van een indringende geur. Net als een maand geleden ging het volgens de inwoners om de stank van verbrand rubber. De brandweer voerde metingen uit, maar zonder resultaat. Ook de gemeente tast in het duister. Donderdag is de geur alweer verdwenen.

Waar komt die indringende stank vandaan? Het is ongetwijfeld dé hamvraag in zowat elk huishouden in Machelen. Net als een maand geleden hing er woensdagavond een walm over de gemeente, maar ook vanuit buurgemeenten Zaventem en Steenokkerzeel kwamen meldingen van verontruste burgers. Dermatologe Monique Michaux uit Machelen ondervond woensdagavond zelf hinder van de stank. “Net als begin vorige maand ging het om de geur van verbrand rubber”, vertelt ze. “Zeer indringend en prikkelend. Mijn ogen voelden geïrriteerd aan en de tranen rolden van mijn wangen. Daarnaast kreeg ik ook enorme hoofdpijn en voelde ik me misselijk. De geur buiten houden, was geen optie. In een mum van tijd stonk het hele huis.”

Oplossing nodig

Ook Nathalie Notard werd woensdagavond het slachtoffer van de stank. “Toen ik rond 21.45 uur met de wagen naar huis reed na een avondje babysitten op mijn kleinzoon was de stank niet te harden. Ik kreeg meteen hoofdpijn. Vandaag (donderdag, red.) heb ik de gemeente gebeld en daar liet men me weten dat het nog onduidelijk is van waar de geur afkomstig is. Maar we vragen ons af of dit wel gezond is. Tientallen mensen kampten met allerlei kwaaltjes door de stank. Er moet snel een oplossing komen.”

Omdat verschillende inwoners woensdagavond ongerust waren, verwittigden ze de politie en de brandweer. Die laatste kwam metingen uitvoeren, maar zonder resultaat. Ook bij de politie tast men in het duister. “We weten niet wie of wat de stank veroorzaakt”, zegt Cathérine Bodet, woordvoerster van politiezone ViMa.

Slibwerken?

Burgemeester Marc Grootjans (CD&V) liet begin vorige maand al weten dat de gemeente er alles aan doet om de oorzaak van de geurhinder te vinden, maar moet het antwoord ook vandaag nog schuldig blijven. “Er werd gedacht dat de geur van slibwerken in het waterzuiveringsstation kwam, maar daar liggen de slibwerken stil. We hebben ook het Brussels Instituut voor Milieu (BIM) gecontacteerd, maar ook daar was het resultaat negatief. Hetzelfde verhaal bij Vivaqua en Brussels Airport. Ook daar waren geen werken aan de gang die hinder zouden kunnen veroorzaken. We hebben momenteel dan ook geen enkel idee van waar de geur afkomstig was. Opvallend is wel dat de stank twee keer op de eerste woensdagavond van de maand waargenomen werd. We zullen nu na nagaan wat we nog kunnen doen om de boosdoener te vinden.”