Opmaak masterplan van voormalige Uplace-site loopt drie maanden vertraging op: deadline uitgesteld naar eind maart Robby Dierickx

09 januari 2020

11u22 14 Machelen De opmaak van het masterplan van de reconversiezone in Machelen en Vilvoorde – waartoe ook de site van het voormalige Uplace behoort – zal pas ten vroegste eind maart klaar zijn. Door de complexiteit van het dossier liep de opmaak ervan drie maanden vertraging op. Het masterplan moet bepalen wat mogelijk is op de gigantische site. Onder meer een ‘Uplace light’ en een nieuw ziekenhuis behoren tot de opties.

De beslissing van de gemeente Machelen en de stad Vilvoorde om samen met de eigenaars van de gronden, de NMBS, De Lijn, de provincie Vlaams Brabant, de POM Vlaams Brabant en de Vlaamse overheid een masterplan op te stellen, kwam er afgelopen zomer om te vermijden dat de reconversiezone nog jarenlang onaangeroerd zou blijven. Nadat de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in 2017 vernietigde, werden alle plannen op de site immers onmogelijk gemaakt. Het idee van het masterplan werd daarom door Machelen en Vilvoorde als reddingsboei in het leven geroepen. Via dat plan zal bepaald worden welke ontwikkelingen er mogelijk zijn op onder meer het perceel van Uplace (nu Broeksite), de voormalige Renault-fabriek en de CAT-site. Alle partijen lieten afgelopen zomer weten dat ze eind 2019 hoopten te kunnen landen met de opmaak van het masterplan, maar die timing bleek iets te ambitieus. De deadline werd inmiddels met drie maanden uitgesteld.

Nieuwe deadline

“Eind maart willen we alles afronden”, zegt Machels burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “We zitten bijna dagelijks samen met de verschillende partijen en ik heb het gevoel dat we de goede richting uit gaan. De deadline van eind maart is haalbaar.”

Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde, deelt die mening. “Omdat we onszelf een ambitieuze deadline opgelegd hadden, hebben we vandaag al heel wat vooruitgang geboekt. In principe hebben we drie jaar de tijd om het plan op te stellen, wij hopen gewoon binnen het jaar te landen. Het lijkt misschien onvoorstelbaar, maar als we zo blijven doorwerken, is die termijn realistisch.”

Bestemmingswijzigingen

Het hele masterplan omhelst vier grote zones: de Kerklaan en de Broeksite in Machelen, en de CAT-site en de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde. Zodra het plan klaar is, zal de Vlaamse regering enkele bestemmingswijzigingen moeten doorvoeren. Zo zijn de meeste sites sinds de vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in 2017 opnieuw industriegrond, wat de mogelijkheden op de percelen beperkt maakt. “Zo’n bestemmingswijziging vraagt heel wat tijd, maar mogelijk kan er tijdens die procedure wel al gewerkt worden op de sites”, meent Bonte.

Wat er in de reconversiezone gerealiseerd zal mogen worden, zullen we dus pas ten vroegste eind maart weten. Onder meer een Uplace light - een kleinere vorm van het belevingsproject waarvan dertien jaar geleden voor het eerst sprake was -, een nieuw ziekenhuis, baanwinkels en woningen liggen op tafel. Bonte zette in november ook de deur voor de verhuis van de VRT naar de CAT-site in Vilvoorde op een kier, maar dat was volgens Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) geen optie.