Opluchting in ’t Stopsel nu cafés mogen heropenen: “Deel parking wordt tijdelijk extra terras” Robby Dierickx

03 juni 2020

16u54 1 Machelen Gert Cromboom, zaakvoerder van afterworkcafé ’t Stopsel in Diegem, is opgelucht dat de horeca maandag de deuren mag heropenen. Hij heeft zijn zaak naar eigen zeggen al volledig ‘coronaproof’ gemaakt en tovert zelfs een deel van de parking om tot extra overdekt terras. “Veiligheid primeert en daarom krijgt iedere klant een mondmasker mee naar huis”, laat Cromboom weten.

Terwijl heel wat cafébazen hun deuren volgende week ietwat afwachtend zullen openen, doet Gert Cromboom van ’t Stopsel in Diegem dat maandag met ‘volle goesting’. “Wij zijn klaar voor de heropening”, klinkt het vastberaden. “Het café kreeg een opfrisbeurt en een deel van de parking zal omgetoverd worden tot extra terras. Er komt een tent die aan de zijkanten open is. Op die manier zijn we niet alleen coronaproof, maar ook ‘regenproof’ (lacht)”, klinkt het. “Voorts krijgt iedereen die dat wil een mondmasker mee naar huis.”

Toch zit ook Gert met nog wat vragen na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. “Mogen we nu bieren in glas schenken of toch in plastic bekertjes? In Nederland zag ik dat er wel uit glas gedronken mag worden, dus ik hoop dat het ook hier toegestaan wordt. Hopelijk komt hier snel duidelijkheid over.”

Vast staat wel dat u vanaf maandag 15 uur opnieuw pintjes kan drinken in ’t Stopsel. Let wel: daar waar er normaal 370 klanten binnen en op het terras kunnen zitten, zullen dat er voorlopig ‘slechts’ 180 zijn.