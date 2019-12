Opbouw en afbraak cyclocross zorgen voor omleiding bus Robby Dierickx

20 december 2019

Bus 282 van De Lijn zal van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari een omleiding volgen in het centrum van Diegem. Aanleiding is de opbouw en de afbraak van het parcours van de cyclocross in de Machelse deelgemeente, die op zondag 29 december plaatsvindt. Om de vrijwilligers veilig hun werk te laten doen in de dagen voor en de dagen na de veldrit, zal de bus niet stoppen aan de haltes Diegem Centrum en de Oude Woluwelaan.