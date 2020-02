Ook Machelen voert reglement rond deelsteps en -fietsen in Robby Dierickx

18 februari 2020

15u39 2 Machelen Na Vilvoorde voert nu ook het Machelse schepencollege een reglement rond deelsystemen zoals deelsteps en -fietsen in. Daarmee wil het optreden tegen de vervoersmiddelen die steeds vaker achtergelaten worden op straat.

“Bij ons is het vooral in deelgemeente Diegem een probleem”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “Meer en meer laten gebruikers van de deelsystemen de steps of fietsen achter in de Diegemse straten. Dat zorgt niet alleen voor een lelijk beeld, maar creëert ook een gevaar op de weg of op het voetpad. Momenteel bestaat er nog geen reglement rond die deelsystemen, waardoor er dus ook nog geen beleid rond gevoerd kan worden.”

Maar daar komt nu dus verandering in. “Providers van dergelijke deelsystemen waarvan we regelmatig steps of fietsen op ons grondgebied terugvinden, zullen beboet kunnen worden”, verduidelijkt Steve Claeys. “We willen de providers zeker niet wegpesten, maar de overlast moet binnen de perken blijven.”