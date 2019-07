Ook leuning brug over Brusselse ring in Diegem verkeert in erbarmelijke staat Robby Dierickx

15 juli 2019

15u26 0 Machelen Nadat vorige week bleek dat de reling van een brug over de Brusselse ring in Wemmel in bijzonder slechte staat verkeert, blijkt nu ook een brug op de Haachtsesteenweg in Diegem met hetzelfde probleem te kampen. Door corrosie zijn delen van de leuning afgebroken. Niet alleen gevaarlijk voor automobilisten op de Brusselse ring die onder de brug ligt, maar vooral voor voetgangers op de brug.

“Al jaren kaarten we de erbarmelijke staat van de leuning op de brug aan, maar AWV heeft er nog niets aan gedaan”, liet Wemmels burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst van de Burgemeester Wemmel) vorige week weten. De leuning van de brug in de Panoramastraat in zijn gemeente is immers in zo’n slechte staat dat er stukken naar beneden dreigen te vallen. En dat blijkt geen alleenstaand feit te zijn, want ook de leuning van de brug op de Haachtsesteenweg in Diegem is dringend aan vervanging toe. Op verschillende plaatsen zijn door de roest zelfs al stukken van de reling verdwenen. Die zijn hoogstwaarschijnlijk op het wegdek van de Brusselse ring gedonderd.

Een inwoner stuurde in september al een eerste mail naar AWV om het probleem aan te kaarten. Behalve met een antwoord dat de situatie bekeken zou worden, trad Wegen en Verkeer nog niet op. “De brug maakt deel uit van de optimalisatie van de Brusselse ring”, aldus een woordvoerder van AWV. “Later deze week kunnen we een overzicht van de geplande maatregelen voor de verschillende bruggen over de ring geven.”