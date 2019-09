Onderhandelingen UPS zitten na zes maanden nog steeds vast Robby Dierickx

06 september 2019

15u01 0 Machelen Na een zomerbreak hebben de directie van UPS en de vakbonden deze week de gesprekken over de geplande herstructurering in de vestiging in Diegem heropgestart, maar volgens LBC-vakbondsafgevaardigde Hans Elsen zitten de onderhandelingen nog steeds vast.

Midden maart maakte UPS bekend dat het 94 banen wilde schrappen in de vestiging in Diegem. De directie gaf aan de nachtploeg naar Eindhoven te willen verhuizen en enkele administratieve functies uit te willen besteden. Daarnaast zien twintig werknemers hun dagelijkse werkuren mogelijk van acht naar zes teruggebracht. De werknemers hielden allerlei acties, zowel in Diegem als aan de hoofdzetel in het Nederlandse Eindhoven. Zes maanden later zitten de onderhandelingen volgens de vakbonden nog steeds muurvast.

Meerjarenplan

“Na een zomerbreak hebben we de gesprekken deze week hervat”, aldus Hans Elsen. “Maar we hebben nog steeds geen degelijke motivering gekregen waarom het outsourcen van bepaalde functies naar onder meer Sarajevo en Dublin goedkoper zou zijn. Bovendien hebben we een meerjarenplan voor de vestiging in Diegem gevraagd, maar die is er volgens de directie niet. Wij willen via dat plan zekerheid krijgen over de toekomst van UPS in de Machelse deelgemeente. Die hebben we nu dus nog altijd niet gekregen.”

Op 14 september zitten de directie en de vakbonden opnieuw samen. Bedoeling is om tweewekelijkse gesprekken te houden om zo tot een akkoord te komen.