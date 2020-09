Ondanks corona toch Diegem voor het Goede Doel: “Mensen hebben nood aan gevoel van samenhorigheid” Robby Dierickx

28 september 2020

09u45 0 Machelen Ze hebben er wegens corona naar eigen zeggen lang over getwijfeld, maar de organisatoren van Diegem voor het Goede Doel hebben uiteindelijk toch beslist om een vijfde editie van het evenement op poten te zetten. De kleinschaligere versie vindt komende zaterdag plaats. De opbrengst gaat naar de vzw Prinses Harte.

De voorbije vier jaar was Diegem voor het Goede Doel een groot evenement met tal van activiteiten – vorig jaar werd zelfs 15.000 euro ingezameld - maar door het coronavirus dreigde alles volledig in het water te vallen. “We hebben lang nagedacht of er wel een vijfde editie zou komen, maar we hebben het gevoel dat iedereen nood heeft aan samenhorigheid”, zegt initiatiefneemster Nele Imbrechts. “Bovendien willen de mensen ook eens op een coronaveilige manier uit hun ‘kot’ komen. En daarom komt er komende zaterdag toch een coronaveilige versie.”

Diegem voor het Goede Doel zal echter wel een pak kleinschaliger zijn dan normaal. Zo is er een online verkoop van Tupperware-spullen, wordt een brunchpakket aan huis geleverd en vertrekt er om 14 uur een fotozoektocht aan het Gildenhuis. Die zoektocht kan per bubbel gedaan worden. Wie zich wil inschrijven voor de zoektocht of wie een brunchpakket wil bestellen, moet mailen naar info@dvhgd.be.

Prinses Harte

De opbrengst gaat naar de Mechelse vzw Prinses Harte. Die vzw werd opgericht door de ouders van Harte, een meisje dat op 6-jarige leeftijd stierf aan een hersentumor. Hun doel is om zo veel mogelijk kinderen op kankerafdelingen een pakketje te kunnen schenken waar ze allerlei leuke en kleurrijke dingetjes in terugvinden. Ze trachten de kinderen wat kleur, licht en troost in de soms beangstigende ziekenhuisomgeving te geven. “Omdat we beseffen dat we dit jaar misschien slechts een derde van het normale bedrag zullen inzamelen, hebben we beslist dat de opbrengst van volgend jaar ook naar de vzw gaat”, besluit Nele Imbrechts.