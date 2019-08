Omstreden zebrapad Woluwelaan weggehaald Robby Dierickx

08 augustus 2019

12u12 0 Machelen Het omstreden zebrapad op de Woluwelaan in Diegem wordt momenteel verwijderd. De oversteekplaats stond al jaren ter discussie wegens te onveilig volgens het Agentschap Wegen en Verkeer. Het werd eerder al eens weggehaald, maar de gemeente bracht de verf nadien opnieuw aan. Nu verdwijnt het definitief.

Woensdag protesteerde buurtbewoner André Panneels nog tegen het weghalen van de oversteekplaats op de Woluwelaan in Diegem, maar zijn protestactie haalde weinig uit. Donderdag startte een aannemer met de werken. Vrijdagavond moet het zebrapad volledig weg zijn.

De oversteekplaats zorgde de voorbije jaren voor flink wat discussie tussen het Vlaams gewest en de gemeente Machelen. Nadat AWV het zebrapad twee jaar geleden al een eerste keer verwijderde, werd het door het toenmalige schepencollege opnieuw aangebracht. De nieuwe bestuursmeerderheid bereikte dit jaar echter wel een akkoord met Wegen en Verkeer om het te verwijderen wegens te gevaarlijk. Volgens mobiliteitsschepen Steve Claeys (N-VA) was het zebrapad al vaak het decor van ongevallen.

De Woluwelaan wordt in de toekomst wel volledig heringericht en in de plannen is een nieuw zebrapad op dezelfde locatie voorzien. Tot dan moeten voetgangers en leerlingen van de Parochiale Basisschool op de zebrapaden op de kruispunten van de Haachtsesteenweg of het Alfons De Cockplein oversteken.