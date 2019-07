Omstreden zebrapad op Woluwelaan verdwijnt definitief Oversteekplaats die gemeente achter rug AWV aanbracht dan toch te gevaarlijk Robby Dierickx

15 juli 2019

17u21 0 Machelen Het zebrapad op de Woluwelaan ter hoogte van de Parochiale Basisschool in Diegem verdwijnt dan toch. Eind 2017 werd het al weggehaald door Wegen en Verkeer, maar het toenmalige schepencollege bracht het nadien opnieuw aan. Korte tijd later werd een voetganger er aangereden. Nu hebben de gemeente, AWV en de politie beslist om het definitief te verwijderen wegens te gevaarlijk.

Midden november 2017 besloot het Agentschap Wegen en Verkeer het zebrapad op de Woluwelaan ter hoogte van de Parochiale Basisschool in Diegem weg te halen. Die maatregel kwam er omdat het wat verderop gelegen kruispunt van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg pas vernieuwd was en eveneens oversteekplaatsen voor voetgangers telt. “Het zebrapad aan de school is een pak onveiliger”, klonk het toen. De gemeente legde zich echter niet neer bij de beslissing en schilderde in mei vorig jaar dan maar zelf een nieuwe oversteekplaats op dezelfde plaats. Volgens het toenmalige college werd die beslissing genomen omdat voetgangers er toch bleven oversteken ondanks dat de wegmarkeringen verdwenen waren. Maar daar komt de nieuwe meerderheid nu op terug. “In samenspraak met de politie en AWV hebben we beslist om het zebrapad toch te verwijderen”, zegt mobiliteitsschepen Steve Claeys (N-VA).

“De oversteekplaats is te onveilig. Ik heb zelf al een paar keer gezien hoe een voetganger net niet aangereden werd. Bovendien zijn de wegmarkeringen die door het vorige schepencollege aangebracht werden al bijna volledig verdwenen. Daarnaast is de gemeenschapswachter alleen tijdens de schoolpoorturen aanwezig aan het zebrapad om de kinderen te helpen oversteken. Op andere momenten is dat niet het geval.”

Middenberm afgesloten

Om te vermijden dat voetgangers ook na het weghalen van de wegmarkering op dezelfde plaats blijven oversteken, wordt ook de verharding op de middenberm weggehaald. “De middenberm zal bovendien aan de zijkanten afgeschermd worden zodat duidelijk wordt dat er niet meer overgestoken kan worden”, aldus nog de schepen. “AWV liet ons weten dat de werken op 8 en 9 augustus uitgevoerd zullen worden. Op langere termijn komt er in het kader van de herinrichting van de Woluwelaan wel opnieuw een oversteekplaats op die locatie, zij het een pak veiliger en met accentverlichting. Tot dan moeten voetgangers oversteken op de zebrapaden aan het kruispunt van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg of aan het kruispunt met het A. De Cockplein. Aan de Haachtesteenweg zullen we in schoolperiodes onze gemeenschapswacht plaatsen om het er nog wat veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen.”

Voormalig mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a) zorgde er vorig jaar nog voor dat de gemeente het zebrapad zelf opnieuw schilderde en betreurt dat het nu opnieuw verdwijnt. “Er was gezegd dat het zou blijven tot aan de start van de heraanleg van de Woluwelaan. Als de middenberm niet afgesloten wordt, dan vrees ik dat voetgangers er zullen blijven oversteken. Vorig jaar werd de berm niet afgesloten, dus ik ben benieuwd of de belofte nagekomen wordt.”