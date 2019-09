Nu ook met Randuitcheques betalen in GC ’t Kwadrant RDK

26 september 2019

Sinds deze maand kunnen bezoekers van gemeenschapscentrum ’t Kwadrant in Machelen ook met Randuitcheques betalen voor comedy-, theater-, film- of muziekvoorstellingen. De cheques ontvang je wanneer je ingeschreven bent voor een cursus Nederlands in de Vlaamse rand of wanneer je Nederlands oefent in de praatgroep Combinne. Door de Randuitcheques ook te laten gelden voor de voorstellingen in ’t Kwadrant wil het Machelse schepencollege anderstaligen aanmoedigen om onze Nederlandse taal behalve in de taallessen ook in een ontspannen sfeer onder de knie te krijgen.